Il canestro da molto lontano con cui Sabrina Ionescu ha deciso gara 3 delle Finals di WNBA

Nella notte tra mercoledì e giovedì si è giocata a Minneapolis la terza partita delle Finals (le finali) di WNBA, il principale campionato femminile statunitense di basket. Nella serie, in cui vince la squadra che arriva per prima a 3 vittorie, si stanno affrontando le New York Liberty, che non hanno mai vinto la WNBA, e le Minnesota Lynx, per le quali gioca la cestista italiana Cecilia Zandalasini (che ha segnato i suoi primi 4 punti in queste Finals). Prima di stanotte le due squadre erano sull’1-1. New York è stata in svantaggio per buona parte di gara 3, ma nei minuti finali ha rimontato grazie soprattutto alle giocate di Sabrina Ionescu. Nell’ultimo minuto Ionescu ha segnato due canestri da 3 punti, tra cui quello decisivo per la vittoria a sette secondi dalla fine, quando le squadre erano 77-77, tirando da molto lontano.

A partire dal minuto 3:28

Ionescu ha 26 anni, è giocatrice statunitense e gioca come playmaker. Nelle Finals contro Minnesota ha fatto in media 15,7 punti e 4,7 assist. È molto abile nel tiro da 3 punti ed è stata paragonata al cestista dei Golden State Warriors Stephen Curry, considerato il miglior tiratore della storia della NBA, per il modo in cui riesce a segnare anche da lontano, in equilibrio precario e marcata dalle avversarie. Lo scorso febbraio durante l’All Star Game, l’evento in cui la NBA concentra i suoi migliori giocatori in una serie di incontri e sfide votate esclusivamente allo spettacolo, Curry e Ionescu si affrontarono nella prima gara del tiro da 3 punti tra un uomo e una donna: vinse Curry per un solo canestro. Nella notte tra venerdì e sabato ci sarà gara 4 tra Minnesota e New York, a cui a questo punto basta solo un’altra vittoria per vincere il titolo.

