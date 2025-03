Il trailer di “Death Stranding 2: On the Beach”, con Luca Marinelli

Domenica è stato pubblicato il primo trailer di Death Stranding 2: On the Beach, il seguito dell’apprezzato videogioco del 2019 creato da Hideo Kojima, uno degli autori più riconoscibili e influenti del settore: il primo personaggio ad apparire nel trailer, chiamato solo Neil, è piuttosto familiare al pubblico italiano, dato che è modellato sull’aspetto dell’attore Luca Marinelli.

I personaggi principali dei giochi sono tutti basati sulle fattezze di attori famosi: il protagonista ha l’aspetto di Norman Reedus (famoso principalmente per The Walking Dead e presente anche nel primo videogioco), e altri invece quello di Léa Seydoux, Elle Fanning, e il regista George Miller. L’ambientazione è quella di un mondo postapocalittico devastato da un cataclisma, in cui quasi tutti gli animali sono morti e le comunità umane vivono isolate in bunker sotterranei.

Nel 2020 Kojima aveva detto di essere molto interessato a Marinelli come attore, specificando che se si fosse messo una bandana sarebbe stato perfettamente somigliante a Solid Snake, il più famoso dei personaggi creati da Kojima. Solid Snake è il protagonista della celebre saga di videogiochi Metal Gear, distinta da quella di Death Stranding: nel trailer però a un certo punto Neil (quello interpretato appunto da Marinelli) si mette una bandana sulla fronte, con un evidente richiamo a Solid Snake.

