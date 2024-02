La nuova guglia di Notre-Dame a Parigi

Negli ultimi giorni è iniziata la rimozione delle impalcature attorno alla nuova guglia della chiesa di Notre-Dame a Parigi, dopo lunghi lavori di restauro. La guglia e il tetto della cattedrale, entrambi realizzati in legno di quercia, furono completamente distrutti in un incendio il 15 aprile del 2019, la volta interna fu gravemente danneggiata e andarono distrutte varie opere d’arte e antiche reliquie religiose.

La nuova grande guglia (in francese flèche), posta all’incrocio fra transetto e navata centrale, è stata issata sulla cupola della chiesa il 28 novembre, e il 16 dicembre è stato posto sulla sua sommità il galletto segnavento. Martedì sono iniziati i lavori per rimuovere le impalcature che la circondavano: è così tornata almeno parzialmente visibile per la prima volta dopo l’incendio del 2019. Sembra probabile quindi che la guglia sarà pronta entro l’inizio delle Olimpiadi di Parigi quest’estate. La riapertura completa della chiesa è prevista per dicembre del 2024.

