Su Google Maps ora il Golfo del Messico è anche Golfo d’America

Su Google Maps in Italia ora quello che è sempre stato chiamato Golfo del Messico viene definito “Golfo del Messico (Golfo d’America)”. Nel suo primo giorno in carica infatti il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato di cambiare il nome ufficiale con cui nel paese ci si riferisce a quel tratto di mare, e Google si è adeguata. La versione statunitense del servizio di mappe della grande azienda informatica mostra solo la dicitura “Golfo d’America”, mentre quella messicana mantiene quella di “Golfo del Messico”.

Google Maps, uno dei servizi di mappe più usati al mondo, tipicamente adatta i nomi dei luoghi agli usi e alle leggi locali, e anche in altri casi di convenzioni diverse da un paese all’altro mostra entrambe le versioni di un nome: succede per esempio con il mare che separa la penisola coreana dal Giappone, chiamato mar del Giappone in gran parte del mondo ma “mare dell’Est” in Corea (il nome visualizzato cambia anche in base al livello di ingrandimento della mappa). In altri casi i nomi dei luoghi vengono semplicemente tradotti o traslitterati dal sistema di scrittura locale a quello dell’utente.

