Il gol dell’Inghilterra dopo che il pallone aveva toccato il filo di una telecamera, forse

Nella notte italiana tra sabato e domenica l’Inghilterra ha vinto per 2-1 contro la Norvegia ai quarti di finale dei Mondiali maschili di calcio. È stata una vittoria sofferta, arrivata solo dopo i tempi supplementari; e su cui la parte norvegese ha avuto da ridire. Per numerosi giocatori e membri dello staff della Norvegia, infatti, il gol dell’1-1 dell’attaccante inglese Jude Bellingham era da annullare, perché era arrivato dopo che la palla, rinviata dal portiere norvegese, aveva colpito il cavo di una delle telecamere che scorrono sopra il campo (le cosiddette sky cam). La FIFA, però, ha fatto vedere che i sensori dentro il pallone non hanno percepito alcun tocco:

Nonostante il comunicato della FIFA, la polemica è rimasta accesa perché da altri video – soprattutto quelli pubblicati dalla rete statunitense Fox Sports, che però in Italia sono bloccati – sembra proprio che il pallone cambi traiettoria improvvisamente, e in modo strano. Secondo le regole dell’IFAB, l’organo internazionale che decide le regole del gioco del calcio, quando un oggetto esterno entra in gioco e influenza l’azione l’arbitro deve fermare il gioco e, in genere, restituire la palla a chi l’aveva avuta per ultimo.

Sulla base degli strumenti disponibili, però, il gol non era da annullare. Il VAR, cioè il sistema video con cui un arbitro può rivedere e rivalutare certe sue decisioni, non poteva essere utilizzato in questo caso; e l’unica prova valida dal punto di vista regolamentare (i sensori dentro il pallone, che già si sono fatti notare e usare durante questi Mondiali) conferma la regolarità dell’azione.