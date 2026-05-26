Le due parole con cui Giorgia Meloni ha preso in giro Elly Schlein per il risultato delle elezioni comunali a Venezia

Lunedì sera l’account ufficiale della presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha postato sul social media X un commento satirico di appena due parole nei confronti di Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico. Il commento di Meloni dice in modo sarcastico: «A posto». È una risposta a un articolo del 22 maggio del quotidiano Repubblica, il cui titolo riportava una frase attribuita a Schlein secondo cui la vittoria del candidato del centrosinistra Andrea Martella alle elezioni comunali di Venezia avrebbe contribuito a «mandare a casa Meloni». Che un o una presidente del Consiglio usi i propri canali social per questo genere di commenti è abbastanza notevole, benché questo utilizzo sia un’abitudine consolidata nella politica italiana.

Le elezioni a Venezia sono però state vinte a sorpresa dal candidato del centrodestra Simone Venturini, con 12 punti di vantaggio. Questa vittoria è il risultato più rilevante e sorprendente delle elezioni comunali che ci sono state tra domenica e lunedì, ed è un segnale positivo per il centrodestra dopo la sconfitta al referendum costituzionale sulla magistratura di marzo.