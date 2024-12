Il generale sudcoreano che giocava col telefono durante un’udienza sulla legge marziale

Martedì in Corea del Sud un generale è stato ripreso mentre giocava al telefono e stava senza scarpe durante un’udienza della commissione per la Difesa nazionale del parlamento sudcoreano riguardante la dichiarazione della legge marziale nel paese da parte del presidente Yoon Suk-yeol (poi revocata nel giro di sei ore). L’udienza era registrata e trasmessa in diretta, e le immagini del generale senza scarpe e distratto dal telefono sono circolate molto in Corea del Sud, dove molti hanno trovato inappropriato il comportamento del generale. Altri lo hanno giustificato: l’udienza in quel momento era in pausa per la cena, era in corso da quasi 10 ore, e il generale era l’unica persona nella stanza.

