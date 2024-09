Il video del fulmine caduto vicino alla barca di Luna Rossa durante la regata contro New Zealand

Martedì pomeriggio la regata della Louis Vuitton Cup di vela tra Luna Rossa e New Zealand si è tenuta sotto la pioggia nel mare di fronte a Barcellona e verso la fine un fulmine è caduto non lontano dalla barca italiana, che era prima e stava raggiungendo il traguardo. Gli organizzatori hanno sospeso subito la gara, dando la vittoria a Luna Rossa e cancellando le altre due gare in programma oggi. È stata una regata spettacolare e movimentata, nella quale Luna Rossa ha rischiato inizialmente di ribaltarsi, ma ha poi gareggiato bene, battendo i campioni in carica dell’America’s Cup.

La Louis Vuitton Cup è il torneo che determina quale barca affronterà i campioni in carica nell’America’s Cup, appunto l’Emirates Team New Zealand. In questo momento siamo nella fase a gironi, ci saranno poi le semifinali e una finale da cui uscirà la sfidante di New Zealand, che partecipa lo stesso ai gironi ma in maniera non competitiva: le gare contro la barca neozelandese cioè non danno punti. Nonostante questo, la vittoria di Luna Rossa è significativa perché ha dimostrato un’altra volta che la barca italiana può essere competitiva per la vittoria finale.