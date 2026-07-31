Quando Maradona indossò la maglia di Baresi perché lo considerava «il massimo come difensore»

Ci sono molti aneddoti per raccontare la carriera e la grandezza del calciatore Franco Baresi, storico capitano del Milan e della Nazionale italiana, morto giovedì a 66 anni. D’altronde giocò per 20 anni nel Milan, e alcuni di questi anni furono così vincenti e straordinari per la squadra che venne soprannominata “Grande Milan”.

Oltre che dai trofei vinti, l’importanza di Franco Baresi è stata spesso raccontata dai suoi rivali, che lo descrivevano come uno dei più forti difensori al mondo, talvolta il più forte. Tra questi ci fu anche Diego Armando Maradona.

Il primo ottobre 1989 il Napoli di Maradona batté 3 a 0 il Milan di Baresi: a fine partita Maradona andò da Baresi per scambiare la maglietta – un’usanza molto diffusa nel calcio che indica anche un certo grado di rispetto – e la indossò subito. Ai giornalisti disse che «questa [maglia] è di un grandissimo giocatore. Io penso che Franco Baresi è il massimo come difensore e questo è un ricordo che mi porterò per tutta la vita».

La maglia numero 6 di Franco Baresi è particolarmente significativa perché quando lui smise di giocare, il Milan la ritirò. Significa che nessun altro giocatore del Milan potrà mai indossare una maglia con il numero 6: è un segno di rispetto da parte della società nei confronti del giocatore coinvolto.

Baresi con il Milan vinse, tra le varie cose, sei campionati italiani e tre Coppe dei Campioni (come venivano chiamate allora le Champions League). Con la Nazionale vinse il Mondiale del 1982. Nel 1989 arrivò secondo nella votazione per il Pallone d’oro, il più importante premio individuale del calcio: lo vinse però un suo compagno di squadra, l’attaccante nederlandese Marco van Basten.