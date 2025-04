Le 100 foto segnaletiche di persone migranti esposte nel giardino della Casa Bianca

Lunedì sul prato della Casa Bianca, sede del governo statunitense a Washington e residenza del presidente, sono state esposte le foto segnaletiche di persone migranti che a dire dell’amministrazione sarebbero state arrestate dall’insediamento di Donald Trump. Le foto sono in tutto 100, a simboleggiare i risultati ottenuti in occasione dei primi 100 giorni dall’insediamento di Trump, che ricorrono martedì 29 aprile: le dure restrizioni all’immigrazione sono finora tra le misure su cui punta di più. Sotto ogni foto è indicato il reato per cui la persona nella foto è stata arrestata, mostrandola peraltro già come colpevole e ignorando così la presunzione di innocenza fino all’eventuale condanna definitiva.

Gli account social della Casa Bianca hanno pubblicato un video dei cartelli, con in sottofondo la cover della canzone Feeling Good cantata da Michael Bublé. Il post riprende a suo modo il testo della canzone: «Con Joe Biden gli immigrati clandestini criminali avevano il potere. Con il presidente Trump, è una nuova alba, un nuovo giorno, una nuova vita per l’America – e ci sentiamo bene».