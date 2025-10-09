La foto del foglio che ha avvisato Trump che l’accordo su Gaza era imminente

Poco prima dell’annuncio che Hamas e Israele avevano infine firmato l’accordo sulla prima fase del piano di pace nella Striscia di Gaza, il fotografo Evan Vucci, che lavora per l’agenzia Associated Press, ha scattato con grande tempismo la foto del foglio con cui Trump veniva avvisato che la firma dell’accordo su Gaza era imminente.

Trump stava partecipando a un evento alla Casa Bianca su tutt’altro argomento e a un certo punto è stato avvicinato dal segretario di Stato Marco Rubio, che gli ha consegnato il foglio e gli ha sussurrato una cosa all’orecchio. Sul foglio c’era scritto «very close», «molto vicino» e «serve che approvi un post da pubblicare presto sul social Truth così da essere il primo ad annunciare l’accordo». Trump ha quindi detto che gli era stata data la notizia e che avrebbe dovuto lasciare presto l’evento. Poco dopo è arrivato l’atteso post su Truth.

Vucci è un fotografo riconosciuto e nel luglio del 2024 aveva scattato, di nuovo con grnade tempismo, una foto di Trump diventata poi famosissima che lo ritraeva con il sangue sul lato destro della faccia e il pugno alzato subito dopo l’attentato subìto durante un comizio in Pennsylvania. Vucci è anche vincitore di un Premio Pulitzer, nel 2021, il più prestigioso premio giornalistico al mondo.