Hamas e Israele hanno firmato l’accordo sulla prima fase del piano di pace a Gaza

Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato sul suo social Truth che i negoziatori di Hamas e Israele hanno infine firmato l’accordo sulla prima fase del piano di pace presentato la scorsa settimana dallo stesso Trump. Nel suo messaggio, Trump ha scritto che la firma significa che «tutti gli ostaggi [detenuti da Hamas] saranno liberati molto presto, mentre Israele ritirerà le sue truppe dietro una linea concordata».

L’annuncio è stato poi confermato dal ministero degli Esteri del Qatar (che assieme agli Stati Uniti e all’Egitto ha mediato l’accordo), che ha detto anche che i dettagli saranno annunciati nelle prossime ore. Per ora non si sa cosa prevedano, quindi non si sa in che modo le parti coinvolte abbiano superato la distanza tra le rispettive posizioni che avevano prima di iniziare gli ultimi negoziati.

Se tutto dovesse procedere come previsto, l’accordo significa soprattutto un cessate il fuoco e la fine dei bombardamenti e degli attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza. In due anni di invasione, Israele ha ucciso oltre 67mila persone palestinesi. Allo stesso tempo non ha raggiunto il suo obiettivo dichiarato, cioè distruggere completamente la forza politica e militare di Hamas.

Il piano di pace su cui si stava discutendo in Egitto era stato annunciato il 29 settembre da Donald Trump assieme al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Quel testo prevedeva un cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi «entro 72 ore», e solo dopo l’applicazione delle fasi successive del piano. Prevedeva anche l’esclusione di Hamas dal futuro governo della Striscia, una questione che si riteneva potesse trovare l’opposizione forte del gruppo. Un altro punto su cui c’era disaccordo era il ritiro dei soldati israeliani: i dettagli su come e in che tempi avverrà verranno comunicati nelle prossime ore.

Dopo l’annuncio, Netanyahu ha detto che riunirà il suo governo giovedì per approvare ufficialmente l’accordo.