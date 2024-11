Com’è fatta la passerella temporanea sopra la fontana di Trevi

A Roma è stata inaugurata la passerella temporanea che permette di vedere le sculture della fontana di Trevi durante i lavori di restauro in vista del Giubileo, l’anno santo del cattolicesimo convocato periodicamente dal papa, che attira moltissimi pellegrini e visitatori in città. Per permettere il restauro la fontana è stata prosciugata e recintata con pannelli trasparenti. La passerella permette di passarci sopra, e di osservare le statue più da vicino del solito, ma con una limitazione degli accessi. Sarà smontata entro l’inizio del Giubileo, che comincia il 24 dicembre.

Il contingentamento degli ingressi permetterà anche al comune di Roma di capire quante persone visitano la fontana in vista di una possibile introduzione di un biglietto di accesso, nel 2025. Dalla passerella però non è possibile gettare le monete nella fontana, tradizione molto apprezzata dai visitatori, con una multa di 5o euro per chi lo fa: per farlo è stata allestita una piccola vasca ai margini del cantiere.

