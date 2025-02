Una foca è andata a spasso per le strade di una città del Connecticut

Tra sabato e domenica un cucciolo di foca è stato avvistato nelle strade di New Haven, in Connecticut, nel nord-est degli Stati Uniti. La prima volta era stato trovato da alcuni passanti fuori da un ristorante di pesce, ed era stato portato in una spiaggia lì vicino. Il giorno dopo era stato visto di nuovo in una zona piena di attività commerciali, a circa un chilometro dalle coste: ora si trova all’acquario di Mystic, una novantina di chilometri a est di New Haven, dove sta ricevendo cibo e acqua. Quando le sue condizioni di salute lo permetteranno verrà liberato in mare.

Non è chiaro come mai l’animale, un maschio di poche settimane e sottopeso, si sia allontanato così tanto dal suo habitat. Le foche grigie vivono in tutto l’oceano Atlantico settentrionale, vicino alla costa, e di tanto in tanto raggiungono la riva per riposarsi. Tuttavia può capitare che si perdano o si allontanino nel tentativo di evitare persone o altri animali, ha spiegato al New York Times Allison Tuttle, la responsabile zoologica dell’acquario di Mystic. Una delle ipotesi è che quella vista a New Haven stesse tentando di proteggersi da foche più grandi.

Una foca era già stata vista in città a inizio febbraio, ma non è chiaro se si tratti della stessa. Un poliziotto ha ringraziato il personale dell’acquario e ha detto di aver portato alla foca un po’ di pizza da New Haven, considerata una delle città statunitensi dove se ne trovano di più buone, scherzando sul fatto che forse l’animale era stato attirato da quella.