Donald Trump ha abbandonato bruscamente un’intervista di NBC

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha abbandonato un’intervista di NBC News dopo aver discusso animatamente e attaccato la giornalista Kristen Welker per quasi dieci minuti. L’intervista è andata in onda sul talk show domenicale Meet the Press.

Negli ultimi minuti dell’intervista il presidente e la giornalista hanno iniziato a discutere dei presunti brogli nelle elezioni presidenziali del 2020 e delle primarie statali in California, il cui spoglio dei voti è attualmente in corso. Trump dice ripetutamente che le due elezioni sono state truccate, e Welker risponde chiedendogli di presentare delle prove a sostegno delle sue tesi. Il presidente non lo fa e prende ad attaccare la stampa (le televisioni NBC, CBS e CNN, in particolare), definendola anche questa «corrotta» perché si rifiuterebbe di parlare dei brogli pur essendone a conoscenza.

Prima di alzarsi e andarsene Trump continua a lamentarsi della stampa: «Un paese non potrà mai essere grande se ha una stampa disonesta» e attacca personalmente la giornalista, dicendole: «Anche tu, o sei disonesta o sei stupida». Welker cerca più volte di spostare l’attenzione su un altro argomento, ma senza riuscirci. Poi Trump dice: «Facciamola finita, ne ho avuto abbastanza», si toglie il microfono dal bavero e lo getta a terra, e rivolgendosi a Welker le dice «Grazie cara, stammi bene».

Dopo la messa in onda dell’intervista Welker ha detto di aver parlato con Trump, e che ha accettato di fare un’altra intervista con lei. Non ci sono dettagli su quando e dove sarà l’intervista.

L’intervista è stata registrata venerdì in una fattoria di Chippewa Falls, in una zona rurale del Wisconsin, dopo un comizio di Trump in cui ha parlato dell’aumento dei prezzi dei fertilizzanti e del carburante che sta danneggiando gli agricoltori. L’audio è disturbato perché è stata registrata all’aperto e in quel momento pioveva molto forte.

Nel corso dei 40 minuti di intervista Trump ha attaccato il suo predecessore, Joe Biden, e ha ripetuto più volte che le vite di tantissime persone «sono state distrutte» dalla sua amministrazione. Ha difeso le oltre 1.400 persone accusate di aver assaltato il Campidoglio il 6 gennaio 2021, incolpando i poliziotti corrotti («dirty cops») e l’allora direttore dell’FBI James Comey.

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