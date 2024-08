È circolata una notizia falsa sulla morte di Umberto Bossi

Mentre circolavano alcune voci sulla morte del fondatore della Lega Umberto Bossi, in condizioni di salute precarie già da molto tempo, venerdì mattina il sito di gossip e contenuti di bassa qualità Dagospia ha pubblicato la notizia che dava la morte come avvenuta.

Poco dopo il figlio di Bossi, Renzo, ha smentito dicendo all’agenzia di stampa Adnkronos che la notizia falsa era già stata diffusa «altre volte, in questo modo gli allungano la vita». Anche altri esponenti della Lega, tra cui l’ex senatore Roberto Castelli, hanno smentito e Dagospia ha dunque eliminato l’articolo. Il partito ha anche fatto sapere che Bossi ha parlato al telefono con il suo leader, Matteo Salvini, che lo aveva chiamato per accertarsi delle sue condizioni di salute mentre era impegnato in un incontro a Palazzo Chigi.

Al posto dell’articolo cancellato, il sito ne ha pubblicato un altro con le smentite della notizia, e con un titolo che smentisce quanto scritto poco prima.