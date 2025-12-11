La contestazione degli studenti di medicina alla ministra Anna Maria Bernini, e viceversa

La ministra dell’Università Anna Maria Bernini giovedì è stata contestata da un gruppo di studenti di medicina durante un incontro di Atreju, la festa giovanile della destra italiana, diventata il più importante evento annuale di Fratelli d’Italia, il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Gli studenti protestavano contro il cosiddetto “semestre filtro”, la riforma approvata dal governo lo scorso marzo. Da quest’anno per entrare all’università di medicina, odontoiatria e veterinaria bisogna frequentare tre corsi, chimica, fisica e biologia, fra settembre e novembre e poi sostenere gli esami. In base all’esito di quegli esami viene stilata una graduatoria nazionale per selezionare i circa 25mila studenti che potranno continuare i corsi.

La riforma non piace a molti studenti, e quelli che hanno contestato la ministra Bernini dicevano che ha come risultato di aumentare il rischio di perdere un anno di studi. Bernini ha contestato a sua volta gli studenti e ha citato una vecchia frase di Silvio Berlusconi: «Siete sempre dei poveri comunisti». Poi è scesa dal palco per parlare con gli studenti.