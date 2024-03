Un coleottero peloso che assomiglia a cacca di uccello, scoperto per caso in Australia

Nel 2021 il ricercatore James Tweed, che stava campeggiando nel nord-est dell’Australia, vide un macchiolina bianca che inizialmente scambiò per cacca di uccello. Dopo un’occhiata più attenta, la macchia si rivelò in realtà essere un piccolo coleottero rossiccio lungo circa un centimetro e coperto da ispidi peli bianchi. Tweed fotografò e prese con sé il coleottero per provare a identificarlo: per quanto ne sapeva non corrispondeva a nessuna specie già catalogata.

Dopo aver consultato libri scientifici ed esperti di identificazione di insetti fu confermato che effettivamente l’esemplare trovato da Tweed non solo apparteneva a una nuova specie, ma anche a un nuovo genere (cioè un raggruppamento di specie). Tweed ha quindi potuto decidere un nome per entrambi: giovedì è stato annunciato che è stato scelto Excastra albopilosa, dalle parole latine che significano “dal campo” e “coperto di peli bianchi”.

Meet Australia's most recently named and described longhorn beetle: Excastra albopilosa! I was lucky enough to discover this remarkable species while camping @binnaburra in 2021. Have a read of the UQ News article for more detail and a link to the paper. #entomology #newspecies https://t.co/dnQma7Qxwe pic.twitter.com/e4d54BKRAg

— James Tweed (@JamesTweedNZ) March 21, 2024