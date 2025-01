Hanno tirato una torta in faccia al leader dei Liberali tedeschi Christian Lindner

Giovedì Christian Lindner, il leader del Partito Liberale Democratico (FDP) tedesco ed ex ministro delle Finanze, è stato colpito in faccia da una torta lanciata da una donna durante un evento della campagna elettorale per le elezioni anticipate, previste per il 23 febbraio, che si stava tenendo a Greifswald, una città nel nord della Germania. «Purtroppo non era crema, solo sapone», ha commentato Lindner, dopo essersi pulito. La torta, scrive il quotidiano tedesco Welt, sarebbe stata infatti stata realizzata con della schiuma da barba. Sopra c’era scritto «Per amore della libertà» e il disegno di un cuore.

Hennis Herbst, il leader del partito di sinistra Die Linke nello stato del Meclemburgo-Pomerania (dove si trova Greifswald), ha detto che la donna appartiene al partito. Herbst ha comunque criticato il lancio della torta, mentre fuori dal luogo dell’evento diversi attivisti di sinistra hanno manifestato contro Lindner e i Liberali.

Lindner ha pubblicato su X il video che riprende tutta la scena. Nel tweet ha scritto, sdrammatizzando, che «la campagna elettorale entra nel vivo» e che non lascerà che nulla lo ostacoli fino alle elezioni. Dopo aver preso la torta in faccia, Lindner ha proseguito il suo discorso, scherzando su quello che era appena successo. Ha detto, tra le altre cose, che «avrebbero potuto farla meglio [la torta]» e che adesso porterà «queste cicatrici di battaglia con orgoglio». Nel primo pomeriggio Lindner ha partecipato a un altro evento nella città di Rostock, sempre nello stesso stato.

