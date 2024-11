È stato nominato il nuovo ministro delle Finanze tedesco, nell’ambito della crisi di governo in corso

Giovedì il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha nominato Jörg Kukies come nuovo ministro delle Finanze, dopo che mercoledì sera il precedente ministro delle Finanze, Christian Lindner (dei Liberaldemocratici), era stato licenziato per divergenze sulle riforme economiche con il cancelliere. Sia Kukies che Scholz sono del Partito Socialdemocratico (SPD). Il licenziamento di Lindner ha aperto una crisi di governo nella coalizione fra Socialdemocratici, Liberaldemocratici e Verdi al potere in Germania dal 2021: senza il sostegno dei Liberaldemocratici, di cui Lindner è anche leader, la coalizione non ha più la maggioranza in parlamento. Scholz ha detto che vuole indire un voto di fiducia a gennaio, e le elezioni potrebbero quindi essere convocate ad aprile del 2025 (finora erano previste a settembre).

Kukies era già segretario di stato nell’ufficio del cancelliere ed è considerato molto vicino a Scholz. Oltre a Lindner i Liberaldemocratici avevano altri tre ministri nel governo attuale: Volker Wissing, ministro dei Trasporti, ha detto che intende rimanere al governo e lascerà il partito, mentre le deleghe degli altri due, quella alla Giustizia di Marco Buschmann e quella all’Istruzione di Bettina Stark-Watzinger, saranno assunte da altri ministri già in carica.

– Leggi anche: C’è una crisi di governo in Germania