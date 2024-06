Il video che mostra come una famosa cascata cinese sia alimentata da un tubo

La cascata del monte Yuntai è alta 312 metri ed è considerata la cascata con caduta ininterrotta più alta della Cina: lunedì un escursionista ha pubblicato su Douyin, la versione cinese di TikTok, un video in cui si vede chiaramente che il flusso d’acqua è alimentato almeno in parte da alcuni tubi metallici che sbucano in cima alla cascata. L’idea che un’attrazione naturalistica tanto famosa in Cina possa essere finta ha attirato moltissime attenzioni, portando prima a milioni di visualizzazioni e condivisioni del video su Douyin e Weibo, e poi a un’indagine del governo locale.

Gli operatori del parco turistico di Yuntai, quello in cui si trova la cascata, hanno spiegato che la cascata è naturale, ma che durante la stagione secca è poco visibile: i tubi, secondo la loro versione, sono stati aggiunti dal parco per apportare «un piccolo miglioramento» durante i periodi di siccità, in modo da non deludere i turisti che arrivano lì con l’aspettativa di vedere una cascata con molta acqua. L’acqua proverrebbe da sorgenti vicine, e sempre secondo i dirigenti del parco l’operazione non avrebbe danneggiato il paesaggio naturale.

Già nel 2006 era successo che in Cina fossero adottate misure artificiali per mantenere il flusso di una cascata durante la stagione secca: in quel caso si trattava della cascata Huangguoshu, una famosa destinazione turistica nella provincia sud-occidentale del Guizhou, dove era stata deviata dell’acqua da un bacino d’acqua vicino.