Il discorso di Carlo III al parlamento, tra citazioni di Dante e Virgilio in italiano

Mercoledì pomeriggio Carlo III del Regno Unito ha tenuto un discorso al parlamento riunito in seduta comune nell’aula di Montecitorio a Roma: è raro che un re straniero si rivolga al parlamento italiano, e questa è stata anche la prima volta per un sovrano britannico. Il suo discorso è cominciato e si è concluso in italiano, lingua che ha usato tra le altre cose per citare prima Virgilio e poi Dante.

dal minuto 47

In questi giorni re Carlo III è in visita in Italia assieme alla regina Camilla, che è stata accolta a Montecitorio assieme a lui dal presidente della Camera Lorenzo Fontana e da quello del Senato, Ignazio La Russa. All’inizio del suo discorso Carlo III si è augurato (in italiano) di «non stare rovinando la lingua di Dante così tanto da non essere più invitato in Italia» e ha ricordato il ventesimo anniversario del matrimonio con Camilla, che si celebrò proprio il 9 aprile del 2005. Poi ha proseguito in inglese, parlando tra le altre cose dei legami tra Italia e Regno Unito, del ruolo di NATO e G7, e della crisi climatica, ricordando in particolare la siccità e le alluvioni che interessano sempre più spesso entrambi i paesi.

Carlo III si descrive spesso come un ambientalista e un amante della natura, motivo per cui a proposito del cambiamento climatico ha citato un brano delle Georgiche di Virgilio, in italiano. Anche l’ultimo intervento lo ha cominciato in italiano, scherzando sul fatto che Regno Unito e Italia si trovano alle estremità del continente europeo, ma il primo sia «un insieme di isole spazzate dal vento, il vostro una penisola baciata dal sole». Citando le sfide e le incertezze del futuro, si è detto convinto che verranno superate cooperando: «E, quando lo avremo fatto, potremo dire come Dante “e quindi uscimmo a riveder le stelle”», ha concluso.

