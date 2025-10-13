I festeggiamenti della Nazionale di calcio di Capo Verde per la sua prima qualificazione di sempre ai Mondiali

Lunedì la nazionale di calcio maschile del piccolo stato africano di Capo Verde si è qualificata ai Mondiali: è la prima volta nella storia del paese. Capo Verde è un arcipelago di dieci isole nell’oceano Atlantico e ha poco più di mezzo milione di abitanti: è il secondo paese più piccolo a essersi mai qualificato ai Mondiali, dopo l’Islanda nel 2018 (che aveva circa 350mila abitanti).

La Nazionale di Capo Verde, soprannominata Tubarões Azuis (significa “squali azzurri” in portoghese, lingua ufficiale del paese), si è guadagnata la qualificazione lunedì battendo in casa l’eSwatini 3-0, con l’ultimo gol segnato al 91esimo minuto. Nel suo girone c’erano anche Camerun (il paese africano con più partecipazioni ai Mondiali), Libia, Angola e Mauritius.

I Mondiali si terranno dall’11 giugno al 19 luglio 2026 fra Canada, Stati Uniti e Messico, e vi parteciperanno 48 paesi. Oltre a Capo Verde si sono già qualificati per la prima volta nella loro storia anche l’Uzbekistan e la Giordania. L’Italia è ancora alla fase a gironi delle qualificazioni, ma è probabile che dovrà andare ai playoff per provare a qualificarsi.

