Trionda, il pallone ufficiale dei Mondiali di calcio del 2026

La FIFA, l’organo di governo del calcio mondiale, ha presentato il pallone ufficiale dei Mondiali di calcio del 2026, che si giocheranno la prossima estate tra Messico, Canada e Stati Uniti. Si chiama “Trionda”, nome che secondo la FIFA «può essere tradotto dallo spagnolo come “tre onde”», richiamando la collaborazione fra i tre paesi ospitanti: sarà la prima volta che il Mondiale di calcio verrà giocato in tre paesi diversi e sarà anche la prima edizione con 48 nazionali anziché 32.

I colori e i simboli del pallone richiamano i paesi ospitanti: ci sono il rosso e la foglia d’acero per il Canada, il blu e le stelle per gli Stati Uniti e il verde e l’aquila per il Messico. Sono anche i colori delle maglie delle tre mascotte dei Mondiali, dove però l’aquila rappresenta gli Stati Uniti.

La FIFA ha detto – come si dice ogni volta che si presenta un nuovo pallone – che Trionda dovrebbe migliorare il gioco. Le sue cuciture profonde sono state pensate per «una stabilità ottimale in volo», mentre i rilevi per migliorare «la presa quando si colpisce il pallone in condizioni di bagnato o umidità». “Trionda” ha anche «un chip sensore di movimento» che invia informazioni dettagliate sul percorso e sul movimento del pallone alla sala VAR, consentendo quindi agli arbitri e ai loro assistenti di analizzare le azioni in tempo reale.