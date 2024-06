I fan di Bruce Springsteen a Milano si sono riuniti comunque, nonostante l’annullamento dei concerti

Sabato primo giugno allo stadio di San Siro avrebbe dovuto tenersi il primo dei due concerti di Bruce Springsteen in programma a Milano, annullati perché Springsteen non sta bene. Nonostante l’annullamento diverse centinaia di fan hanno deciso di ritrovarsi comunque per passare qualche ora insieme. Il fan club italiano di Springsteen ha organizzato un raduno informale per le 19:30 alle Colonne di San Lorenzo, una delle zone più frequentate della città, per ascoltare e cantare insieme alcune delle sue canzoni più note.

Come accade spesso per eventi organizzati in maniera rapida e trasversale, la notizia del raduno si è diffusa attraverso i social network: alla fine alcune centinaia di persone hanno occupato parte di corso di Porta Ticinese e di via Pio IV, accanto alle Colonne, mentre un cantante del posto, Carlo Ozzella, suonava alcune delle canzoni più famose di Springsteen. Tra di loro c’erano anche molte persone straniere.

Bruce Springsteen ha 74 anni, è del New Jersey ed è uno dei cantanti più amati e venerati da generazioni di fan in tutto il mondo. In oltre cinquant’anni di carriera ha avuto un successo straordinario e trasversale grazie ai suoi numerosi dischi e a canzoni che hanno fatto la storia della musica, come “Born to Run”, “Dancing In The Dark”, “Badlands” o “Born in the USA”. Negli ultimi giorni aveva già dovuto rimandare i suoi concerti a Marsiglia, in Francia, e a Praga, in Repubblica Ceca. Per ora resta confermato quello in programma per il 12 giugno a Madrid, in Spagna.

– Leggi anche: Una canzone di Bruce Springsteen