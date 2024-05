Bruce Springsteen ha rinviato i concerti in programma a Milano, nello stadio di San Siro, il primo e il 3 giugno

Bruce Springsteen ha rinviato i concerti che aveva in programma a Milano, nello stadio di San Siro, il primo e il 3 giugno. Un post diffuso dal suo profilo su Instagram spiega che per ragioni mediche il cantante statunitense ha dovuto posticipare per il momento le sue esibizioni a Milano e a Praga, in Repubblica Ceca, dove avrebbe dovuto suonare il 28 maggio. Sabato Springsteen aveva già dovuto rimandare il concerto in programma per la serata a Marsiglia, in Francia.

«Dopo il rinvio di Marsiglia dovuto a questioni di voce», dice il post, «ulteriori esami e consulenze hanno spinto i medici a concludere che Bruce non deve esibirsi nei prossimi dieci giorni». Lo stesso messaggio aggiunge che «a breve» saranno annunciate nuove date per i concerti annullati e che «chi desidera un rimborso lo potrà ottenere dal rivenditore a cui si era rivolto». Non è invece rinviato il concerto in programma per il 12 giugno a Madrid, in Spagna.