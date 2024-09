Dopo più di ottant’anni è stata corretta l’ortografia del cognome delle sorelle Brontë su una targa nell’abbazia di Westminster

Giovedì all’abbazia di Westminster a Londra, nel Regno Unito, è stata corretta l’ortografia della targa commemorativa delle sorelle Charlotte, Emily e Anne Brontë, tra le più note scrittrici inglesi dell’Ottocento. La targa fu posta nell’Angolo dei Poeti, la sezione dell’abbazia dedicata alla commemorazione di alcuni grandi autori e autrici della letteratura inglese, nel 1939 e venne inaugurata nel 1947: finora però il nome delle tre scrittrici appariva senza la dieresi (cioè c’era scritto “Bronte” anziché “Brontë”). L’errore ortografico impediva la corretta pronuncia del nome: la dieresi indica che una vocale va pronunciata in modo più lento e scandito, come se fosse un dittongo. In questo caso quindi la dieresi sulla “e” finale di “Brontë” indica che la corretta pronuncia del cognome delle scrittrici è “Brontee” e non “Bronte”.

La correzione ortografica è stata decisa e attuata su richiesta della storica Sharon Wright, autrice della Brontë Society Gazette, che aveva visitato l’Abbazia di Westminster mentre lavorava a un libro.