Il livestream in attesa della rara fioritura di un fiore mooolto puzzolente

Ai giardini botanici di Sydney, in Australia, tra il 18 e il 20 gennaio era attesa la rarissima fioritura di una pianta di aro titano, nota per l’infiorescenza che può superare i 3 metri di altezza, per la forma fallica e soprattutto per la forte puzza di cadavere. L’Amorphophallus titanum fiorisce solo per 24 ore e ogni volta è un evento che attira centinaia di curiosi: l’ultima fioritura di quella conservata a Sydney risale al 2010, ma stavolta si può seguire anche con un livestream.

L’aro titano è una pianta nativa delle foreste tropicali di Sumatra, in Indonesia. Fiorisce di rado perché per produrre un’infiorescenza così grande serve molta energia, e tra una fioritura e l’altra possono passare dai due ai dieci anni. Per via del suo forte odore, la pianta di Sydney è stata soprannominata “Putricia”: le migliaia di persone che stanno attendendo di vederla fiorita su YouTube si stanno scambiando commenti che contengono spesso acronimi come WWTF o WDNRP, rispettivamente “We Watch the Flower”, cioè osserviamo il fiore, e “We Do Not Rush Putricia”, non mettiamo fretta a Putricia.

