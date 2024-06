Jonathan Anderson ha davvero fatto una borsa a forma di pomodoro, per Loewe

Negli ultimi giorni è diventato virale su X (Twitter) un post dell’utente @homocowboi che descriveva un pomodoro costoluto come “molto Loewe”, riferendosi allo stile del marchio di moda spagnolo di lusso Loewe, diretto dallo stilista Jonathan Anderson. Anderson è considerato tra gli stilisti più interessanti del momento per il suo stile sovversivo, sorprendente, pieno di umorismo e dalle forme piuttosto particolari: oltre a dirigere Loewe e il marchio da lui fondato che porta il suo nome, JW Anderson, ha anche disegnato i costumi per l’ultimo film di Luca Guadagnino, Challengers, e il suo lavoro con Loewe ha portato il marchio a essere uno degli sponsor del Met Gala del 2024.

Oltre alla forma divertente e particolare del pomodoro, che può ricordare quelle di alcuni prodotti di Loewe, in molti hanno fatto notare come una delle fragranze più famose dell’azienda sia proprio chiamata “Tomato Leaves”, ossia “foglie di pomodoro”, e che alcune foto promozionali che la riguardano includano pomodori simili a quello presente nel tweet.

Dopo aver visto il tweet Anderson non solo l’ha ripubblicato su Instagram, ma venerdì ha anche diffuso un video in cui mostra una piccola borsa a forma di pomodoro con la descrizione «🍅Loewe🍅 meme to reality» (“Loewe, dal meme alla realtà”). Nel post Anderson non ha specificato se l’oggetto fosse stato creato in questi giorni proprio a partire dal tweet, se sia un prototipo scartato o se faccia parte di una collezione futura: la giornalista di moda del Washington Post Rachel Tashjian Wise ha però scritto su X che lo stilista le aveva detto che la borsa era stata già disegnata per la prossima collezione.

Non sarebbe la prima volta che Anderson disegna degli oggetti delle sue collezioni a partire da frutta o verdura: sia JW Anderson che Loewe vendono infatti borse e portamonete ispirati, fra gli altri, a limoni, cocomeri e pesche. Inoltre, una delle borse più iconiche di JW Anderson è a forma di piccione.