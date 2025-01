I finti biglietti aerei di AfD per espellere le persone migranti dalla Germania

La polizia tedesca ha aperto un’indagine per «sospetto incitamento all’odio» dopo che il partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD) ha distribuito una serie di volantini che rappresentavano dei finti biglietti aerei destinati agli «immigrati illegali», nel contesto di una campagna elettorale per le elezioni di febbraio sempre più aggressiva. Il partito e la sua leader Alice Weidel hanno parlato spesso di espulsione immediata delle persone migranti, definendo l’operazione “remigrazione”, un termine che negli ambienti di estrema destra viene usato anche per indicare più in generale l’espulsione di tutte le persone di origine straniera.

Sul finto biglietto è indicata come destinazione un «paese sicuro» ed è presente un QR code che rimanda al programma del partito: c’è anche lo slogan «Solo la remigrazione può salvare la Germania». Alcuni di questi volantini sono stati trovati nelle case di Karlsruhe abitate da persone provenienti da paesi stranieri. Il deputato di AfD di Karlsruhe Marc Bernhard ha detto che ne sono stati stampati 30mila e sono stati distribuiti in modo casuale, senza cercare in modo specifico le case con «cognomi stranieri».