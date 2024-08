Alle Olimpiadi un’atleta ha mostrato un messaggio a favore delle donne afghane, ed è stata squalificata

Venerdì Manizha Talash, un’atleta di breaking della Squadra Olimpica Rifugiati, è stata squalificata dalle Olimpiadi di Parigi per aver indossato durante una gara una specie di mantellina con scritto: «Free Afghan women», ossia «Donne afghane libere». In realtà Talash aveva perso e quindi avrebbe in ogni caso terminato la sua gara, ma è stata anche squalificata perché il regolamento delle Olimpiadi prevede che atlete e atleti non possano mostrare messaggi o slogan politici. Gareggiava con il nome di B-Girl Talash.

Talash è nata a Kabul, in Afghanistan, ma vive in Spagna. Era scappata dall’Afghanistan nel 2021, dopo il ritorno al potere dei talebani nel paese, che da allora hanno represso praticamente ogni diritto delle donne afghane. È una dei 37 atleti e atlete della Squadra Olimpica Rifugiati, che comprende persone che per qualche ragione sono state costrette a scappare dal proprio paese per evitare persecuzioni e che hanno trovato rifugio altrove. Ai Giochi olimpici la Squadra Rifugiati è considerata come una nazione a sé.

