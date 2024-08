Antonello Venditti ha scimmiottato una persona disabile durante un concerto, poi ha chiesto scusa

Durante il suo concerto di domenica 25 agosto a Barletta, il cantautore romano Antonello Venditti ha scimmiottato una ragazza disabile che aveva parlato dalle prime file mentre lui stava raccontando una storia al pubblico. I video mostrano Venditti che, visibilmente scocciato dalle interruzioni, imita la voce della ragazza con tono di sfottò, e poi le dice: «Vieni qua dai, vediamo se c’hai il coraggio… stronzo di merda». Poi, dopo che un assistente di palco lo raggiunge per parlargli all’orecchio, probabilmente per avvisarlo che si trattava di una persona con disabilità, Venditti aggiunge: «Ho capito, un ragazzo speciale, che però deve imparare l’educazione». Nel video si sentono anche diverse persone nel pubblico protestare per il comportamento di Venditti.

Lunedì Venditti ha diffuso un video in cui chiede scusa alla ragazza e al suo pubblico, riconoscendo di averle «risposto in maniera molto violenta». Spiega di non essersi accorto di lei e di aver pensato che la sua «fosse una semplice contestazione politica alla quale [è] abituato», e attribuisce la sua reazione al buio e allo stress del concerto.