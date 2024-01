Le strane rotte degli aerei dirottati per il maltempo nel nord Europa

Fra il 21 e il 22 gennaio centinaia di voli in partenza o in arrivo nel Regno Unito, in Irlanda e nei Paesi Bassi sono stati cancellati o dirottati a causa del maltempo causato dalla tempesta (chiamata Isha dal servizio meteorologico britannico), che in quei giorni ha interessato la zona. I forti venti e le piogge hanno fatto sì che in molti casi fosse impossibile per gli aerei atterrare negli aeroporti di destinazione: diversi sono dovuti atterrare anche a centinaia di chilometri di distanza dalla loro destinazione originaria.

Su X (Twitter) molti utenti hanno ironizzato sulla cosa, postando screenshot presi dal sito di monitoraggio dei voli Flightradar24 che mostrano i dirottamenti più notevoli, come un volo da Manchester (nel Regno Unito) a Dublino (in Irlanda), reindirizzato verso l’aeroporto di Parigi. Un altro post mostra un volo da Manchester a Dublino che ha provato ripetutamente ad atterrare a Dublino: viste le difficoltà ha provato con Belfast, in Irlanda del Nord, e infine è atterrato nuovamente a Manchester, l’aeroporto di partenza, dopo più di tre ore di volo.

Spare a thought for the passengers on this #Ryanair flight from Manchester to Dublin.🤢 Took off at 5.30pm > circled near Dublin > diverted to Belfast > missed approach at international airport > now heading back to Manchester after spending 3hrs in the air.#StormIsha #RYR6333 pic.twitter.com/mrgYcy5rP4 — Darran Marshall (@DarranMarshall) January 21, 2024

