Centinaia di voli e treni sono stati cancellati in Irlanda, Regno Unito e Paesi Bassi a causa del maltempo

Domenica diverse compagnie aeree hanno cancellato 102 voli in arrivo e in partenza dall’aeroporto di Dublino, in Irlanda, a causa di una tempesta che ha provocato forti venti nel paese e nel vicino Regno Unito durante il weekend. La tempesta è stata chiamata Isha dal servizio meteorologico britannico. Anche nel Regno Unito decine di voli sono stati cancellati o fatti atterrare in città diverse da quelle previste, in particolare quelli che partivano e arrivavano dall’aeroporto di Glasgow, in Scozia, e Belfast, in Irlanda del Nord. In previsione dell’arrivo della tempesta Isha nei Paesi Bassi l’aeroporto Schiphol di Amsterdam ha cancellato 130 voli in arrivo e in partenza previsti per lunedì.

Fra sabato e domenica il servizio meteorologico nazionale irlandese Met Eireann aveva emesso un’allerta meteo arancione in quasi tutto il paese, e rossa per alcune aree nel nord-ovest dell’isola (arancione e rossa sono rispettivamente il secondo e il primo livello di allerta più alto). Anche nel Regno Unito sono state emesse allerte meteo durate fino a lunedì mattina. Più di 48mila case sono rimaste senza corrente: l’area più colpita è stata l’Irlanda del Nord, insieme ad alcune zone del Galles e dell’Inghilterra nord-occidentale. La tempesta ha sradicato molti alberi che hanno bloccato strade e causato diversi danni a case e alle ferrovie: la circolazione dei treni verso nord è stata interrotta nel pomeriggio di domenica fino a lunedì mattina.

La tempesta Isha è la stessa che ha portato forti nevicate nel nord-est degli Stati Uniti alla fine della scorsa settimana e ora si è spostata in Europa sotto forma di forti temporali e raffiche di vento. Nel Northumberland, una contea del nord-est dell’Inghilterra al confine con la Scozia, sono state registrate le raffiche di vento più forti, fino a 159 chilometri orari.

