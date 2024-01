Negli Stati Uniti decine di persone sono morte a causa del grande freddo

Almeno 67 persone sono morte a causa del grande freddo e delle tempeste di ghiaccio e neve che nell’ultima settimana hanno interessato diverse zone degli Stati Uniti. Il dipartimento della Salute del Tennessee ha detto che almeno 25 sono morte nello stato, dove migliaia di case sono rimaste senza acqua a causa dei danni diffusi al sistema idrico per via del freddo inusuale; altre dieci sono morte in Oregon, dove da giovedì è stato dichiarato lo stato di emergenza e dove fino alle 16 di domenica è in vigore un’allerta per possibili tempeste di ghiaccio.

Nella gran parte dei casi le morti sono state causate dall’ipotermia o da incidenti stradali. Tra le persone morte in Oregon ci sono una donna incinta, il suo fidanzato e il fratello di lei, che sono stati fulminati da un palo elettrico caduto sull’auto in cui stavano viaggiando. Il figlio di nove mesi della coppia invece si è salvato.

Domenica sono state registrate temperature ben al di sotto dello zero in buona parte del paese e inferiori alla media stagionale anche in Texas e Florida. Ci sono state interruzioni diffuse nel servizio elettrico e centinaia di voli sono stati cancellati o hanno subìto variazioni a causa del maltempo. Il National Weather Service, cioè il servizio meteorologico nazionale, ha diramato un’allerta meteo per i rischi di tempeste invernali, neve e ghiacciate in diversi stati, soprattutto nel nord-ovest e nel Midwest, per esempio in Illinois, Missouri, Indiana e Oklahoma. Ci si aspetta che nei prossimi giorni le temperature saranno in progressivo rialzo.

