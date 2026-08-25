In Sicilia vengono vaccinati meno bambini del resto d’Italia
La copertura arriva solo all’85 per cento, molto sotto la soglia che garantisce la cosiddetta “immunità di gregge”
La Sicilia ha istituito un gruppo di lavoro formato da esperti di malattie infettive ed epidemiologi – la Regione l’ha chiamato task force – per tracciare i casi di difterite e soprattutto per aumentare la copertura vaccinale tra neonati e bambini, perché la Sicilia è la regione dove se ne vaccinano di meno. I casi sono stati scoperti a Palermo dopo la morte di una bambina di 4 anni non vaccinata.
Il vaccino è la risorsa più importante per rendere la popolazione immune dalle malattie senza doverle contrarre, con i rischi che queste malattie comportano. Per il principio della cosiddetta “immunità di gregge”, se la stragrande maggioranza delle persone è vaccinata, la malattia non riesce a diffondersi. La difterite, per esempio, in Italia era praticamente scomparsa proprio grazie alle vaccinazioni. In un certo senso vaccinarsi è anche un gesto altruista, perché chi per ragioni mediche non può ricorrere a un vaccino ha spesso problemi con il proprio sistema immunitario, quindi è ancora più esposto ai rischi di malattie virali particolarmente aggressive. Questi principi valgono sia per le persone adulte che per i bambini.
Per capire se la popolazione è protetta dall’immunità di gregge bisogna osservare i dati della copertura vaccinale, cioè la percentuale di persone vaccinate sul totale della popolazione.
Nel caso dei bambini, i dati più recenti diffusi dal ministero della Salute riguardano i nati nel 2022 e sono aggiornati al 31 dicembre 2024: su 21 tra regioni e province autonome solo 11 superano il 95% di copertura vaccinale garantita dal ciclo di tre dosi del vaccino esavalente, che protegge da difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite B e Haemophilus influenzae di tipo b.
Il 95% è la soglia di protezione indicata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS): sopra quel livello il batterio o il virus circola poco, e anche chi non è vaccinato – i neonati troppo piccoli, chi ha malattie che lo impediscono – è protetto attraverso l’immunità di gregge.
Le coperture più alte per l’esavalente sono in Lombardia (98,29%), Emilia-Romagna (97,47%), Toscana (97,33%), Molise (97,13%) e Umbria (96,8%). Superano il 95% anche Basilicata, Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e Piemonte. Il Lazio è appena sotto, con il 94,89%.
La Sicilia è ultima con l’85,13%, ma le percentuali sono basse anche nella provincia autonoma di Bolzano (87,09%), nelle Marche (91,85%), in Sardegna (92,19%), Calabria (93,34%) e Campania (93,42%). Il divario si allarga con l’età. Alle vaccinazioni previste a 5-6 anni, come la seconda dose contro morbillo, parotite, rosolia e varicella, e la quarta contro difterite, tetano, pertosse e polio, in Sicilia si arriva a poco meno del 68%, contro una media nazionale già bassa, sopra l’84%. Tra i sedicenni la quinta dose contro difterite, tetano e pertosse è stata fatta dal 25% dei ragazzi siciliani, contro il 65,6% nazionale.
In Italia la copertura vaccinale in età pediatrica è migliorata dal 2017, dopo anni in cui era stata in calo. Nell’estate di quell’anno il governo approvò una legge che portò le vaccinazioni obbligatorie da quattro a dieci per tutti i minori fra zero e sedici anni.
La legge non impone la vaccinazione, che nessuno può fare con la forza, ma prevede una sanzione da 100 a 500 euro per chi non è in regola e l’esclusione da nidi e scuole materne per i bambini da zero a sei anni. Dalle elementari in su i bambini vanno a scuola comunque, ma le aziende sanitarie attivano un percorso di recupero. I risultati di quell’obbligo sono evidenti: nel 2015 la prima dose contro il morbillo entro i due anni era stata fatta dall’85,29% dei bambini, nel 2019 dal 94,49%; la copertura per la poliomielite era al 93,33% nel 2016 e ha poi superato il 95%.
Nonostante i benefici siano conclamati, rimane comunque una quota di persone che preferisce non vaccinare i figli. Il ministero della Salute ha identificato quattro categorie: gli «esitanti», che hanno dubbi sulla sicurezza dei vaccini o sui tempi; gli «indifferenti», che non percepiscono il rischio delle malattie e mettono la vaccinazione in fondo alla lista delle cose da fare; i «poco raggiunti», che hanno un accesso difficile ai servizi per povertà, esclusione sociale o ambulatori lontani; e i «resistenti attivi», che rifiutano per convinzioni personali, culturali o religiose. Le prime due categorie sono di gran lunga le più numerose, e sono anche quelle su cui è più facile intervenire.
Claudio Costantino, professore di Igiene e medicina preventiva all’università di Palermo, ha detto a Repubblica che la situazione in Sicilia dipende anche da un alto tasso di analfabetismo funzionale. «Parlo di persone che non sono in grado di discernere un’informazione scientifica da una bufala, e che quindi prendono per buona la classica falsità sull’autismo e i vaccini: una cosa che ha stancato, perché è stata smentita da decenni di dati, ma che è tornata in auge anche grazie alla politica. Poi c’è un secondo fattore, che riguarda tutta l’Italia: dopo il Covid la sfiducia verso il vaccino anti-Covid si è estesa immotivatamente a tutti gli altri, e le coperture sono calate ovunque. Da noi sono calate di più».
Ma secondo Costantino tra i motivi che spiegano la bassa copertura vaccinale in Sicilia c’è anche la cancellazione di molti presidi sanitari decisa negli ultimi anni per risparmiare sui costi. «Prima del Covid lo Zen [un quartiere periferico di Palermo, ndr] aveva un centro vaccinale funzionante, che era un vero punto di riferimento: c’erano il consultorio e l’ambulatorio vaccinale. Durante la pandemia il personale è stato dirottato negli hub Covid e quel presidio non è stato più riaperto. È la stessa ragione per cui in queste aree andiamo malissimo anche sugli screening oncologici».
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