È morto Francesco Guccini

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Francesco Guccini, uno dei più noti e influenti cantautori italiani di sempre, autore di Auschwitz, Canzone per un’amica, La locomotiva, L’antisociale, Dio è morto e di altre decine di canzoni che tra gli anni Sessanta e Settanta contribuirono a definire il canone della canzone d’autore italiana, è morto a 86 anni. Fin dall’inizio la sua immagine fu legata alla città di Bologna, città in cui si trasferì da bambino insieme alla famiglia e che faceva spesso da sfondo alle storie raccontate nelle sue canzoni, da Via Paolo Fabbri 43 a Farewell.

In una carriera durata circa mezzo secolo, attraverso le sue canzoni Guccini aveva raccontato molte cose, dal rapporto tra storia e memoria alla storia operaia e anarchica italiana, dall’amore alle contestazioni studentesche, fino alla rielaborazione di alcuni classici della letteratura in chiave contemporanea, come Don Chisciotte e Gulliver. L’Avvelenata, famosa invettiva dedicata alle sue insofferenze nei confronti dell’industria discografica e dei critici musicali, è considerata una delle espressioni più rappresentative del suo approccio ironico e poetico alla scrittura delle canzoni.

All’inizio della sua carriera Guccini fu inquadrato come un cantautore fondamentalmente politico. Cominciò a diventare un nome noto tra i discografici grazie alla sua collaborazione con i Nomadi, che interpretarono le sue primissime canzoni e le fecero conoscere a migliaia di persone: L’atomica cinese, Noi non ci saremo, Dio è morto e Canzone per un’amica, tra le altre. Dal 1967 cominciò a esibirsi come solista, affiancando fin da subito alle canzoni di denuncia sociale ballate d’amore struggenti, malinconiche e con picchi lirici notevoli: tra le più apprezzate ci sono Incontro, Autogrill, Vedi cara e Vorrei.

Dagli inizi degli anni Duemila Guccini viveva a Pavana, piccolo comune dell’Appennino tosco-emiliano legato alla sua infanzia e alla sua produzione letteraria, dove riceveva spesso e volentieri in casa fan desiderosi di incontrarlo e salutarlo.

Guccini era nato a Modena nel 1940, ma si trasferì presto nell’Appennino pistoiese quando suo padre fu chiamato in guerra. Tornò poi a Modena alla fine della Seconda guerra mondiale e frequentò lì le scuole. Dopo il diploma e alcuni lavoretti, tra cui quello di cronista alla Gazzetta di Modena, si iscrisse all’Università di Lingue di Bologna, dove si trasferì all’inizio degli anni Sessanta. Aveva già iniziato a suonare e a comporre le prime canzoni, ispirato dalla musica beat, dal rock and roll e dal cantautorato politico italiano. Il suo primo gruppo, i Gatti, suonava però musica da ballo.

Dopo aver lavorato un po’ come professore e autore di sceneggiature, nella seconda metà degli anni Sessanta quella musicale diventò la sua attività principale. In quegli anni scrisse “Auschwitz” per l’Equipe 84, “Dio è morto” per i Nomadi e “Una storia d’amore”, interpretata sia da Caterina Caselli sia da Gigliola Cinquetti.

Il suo primo disco, Folk beat n. 1, uscì nel 1967. Non se lo filarono in molti, ma c’era già molto del Guccini che sarebbe diventato uno dei cantautori più importanti della storia della musica italiana. Conteneva tra le altre “L’Antisociale” e “Canzone per un’amica”.

Nel 1970 uscirono altri due suoi dischi, Due anni dopo e L’isola non trovata, ma fu soprattutto Radici del 1972 a dargli un primo vero successo. Ancora oggi è tra i suoi album più amati, per canzoni come “Il vecchio e il bambino”, “Incontro” e soprattutto “La locomotiva”, la lunga canzone con cui raccontò la storia del macchinista anarchico Pietro Rigosi, che si schiantò con la sua locomotiva per protesta contro le ingiustizie sociali in nome della lotta di classe.

A metà degli anni Settanta Guccini era uno dei cantautori più stimati e quello che più di tutti diventò un riferimento per la sinistra e i movimenti giovanili e studenteschi, che a Bologna avevano uno dei centri principali. Viveva in via Paolo Fabbri, al numero 43, nel rione Cirenaica, che diede il titolo al disco del 1976 che sarebbe diventato il suo più celebre e amato. In “L’avvelenata”, che diventò la più famosa canzone di Guccini, se la prese con la critica musicale – in particolare con Riccardo Bertoncelli che aveva stroncato il suo disco precedente – e con le ipocrisie del mondo discografico e con lo scrutinio ideologico a cui era sottoposto in quanto cantautore politico.

Guccini aveva vissuto il ’68, le contestazioni operaie e studentesche, l’evolversi e il disilludersi dei movimenti di sinistra negli anni Settanta, temi su cui rifletté in “Eskimo”, la canzone più famosa del disco successivo, Amerigo del 1978, intitolata come il celebre giaccome della controcultura. I dischi degli anni Ottanta, come Guccini e Signora Bovary, continuarono a essere apprezzati nonostante ottennero meno successo, com’era comune per i cantautori del decennio precedente.