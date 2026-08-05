Il Pakistan ha imposto nuovi limiti alle attività dei giornalisti di testate straniere
Il ministero dell’Informazione pakistano ha annunciato nuove misure molto restrittive sull’attività dei giornalisti che lavorano per testate straniere. Fra le altre cose richiedono che i giornalisti ricevano una specifica autorizzazione per lavorare fuori dalle tre città principali del paese, la capitale Islamabad, la più popolosa Karachi, e Lahore: quindi anche in zone come il Kashmir, dove il lavoro della stampa internazionale è particolarmente importante per raccontare cosa avviene nel territorio al centro della disputa pluridecennale con l’India.
Le nuove regole si applicano sia ai giornalisti stranieri sia a quelli pakistani che lavorano con le testate internazionali, e anche a tutti i collaboratori di altro tipo. Prevedono anche che i giornalisti possano perdere le proprie credenziali se pubblicano materiali contro la sovranità o l’ordine pubblico del Pakistan, concetti vaghi che possono essere applicati arbitrariamente. Anche se il Pakistan è formalmente una democrazia il governo è di fatto controllato dall’esercito, che è in grado di condizionarne completamente l’attività e destituire i politici che non gli sono graditi.
Nel paese ci sono già grossi limiti alla libertà di stampa, ma colpiscono più duramente i media locali rispetto a quelli internazionali. Il governo ha motivato le nuove misure dicendo di voler regolamentare anche l’operato delle testate internazionali.