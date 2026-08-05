Bending Spoons comprerà la società tecnologica Airtable per 1,3 miliardi di dollari: è la prima acquisizione dalla quotazione in borsa

La società tecnologica italiana Bending Spoons ha detto di aver firmato un accordo per comprare interamente la statunitense Airtable per 1,3 miliardi di dollari (1,10 miliardi di euro). È la prima acquisizione fatta da Bending Spoons dalla quotazione in borsa, avvenuta il primo luglio al Nasdaq di New York. Airtable è stata fondata nel 2013 e i suoi servizi permettono di unire fogli di calcolo e database, consentendo di sviluppare applicazioni e gestire i flussi di lavoro senza bisogno di competenze di programmazione.

Bending Spoons ha circa 2.200 dipendenti e negli ultimi anni si è concentrata nell’individuare app e servizi web sviluppati da altre aziende che erano in crisi oppure che giudicava poco efficienti, per poi acquistarle e renderle profittevoli attraverso licenziamenti, ottimizzazione dei costi, rinnovamenti del prodotto e aumento dei prezzi. Finora ha acquistato più di 50 aziende, alcune delle quali molto note come l’app per gli appunti Evernote, il servizio per inviare file WeTransfer, la piattaforma per condividere video Vimeo e quella per eventi Eventbrite.

Bending Spoons ha detto che l’acquisizione di Airtable si chiuderà entro la fine dell’anno, una volta ricevuta l’approvazione da parte degli enti regolatori statunitensi.