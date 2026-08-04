Zelensky ha nominato il suo alleato Rustem Umerov come capo dei servizi segreti esterni ucraini

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato Rustem Umerov capo dell’SZRU, l’agenzia che si occupa di attività di intelligence all’estero. Umerov è uno dei più stretti alleati di Zelensky e ha ricoperto vari ruoli importanti, tra cui quello di ministro della Difesa tra il 2023 e il 2025 (durante il suo mandato è stato coinvolto in alcuni scandali sugli appalti e accusato di abuso di potere). Finora era segretario del Consiglio di sicurezza nazionale dell’Ucraina.

La nomina di Umerov è parte dei recenti cambiamenti nelle posizioni apicali ucraine fatte da Zelensky. A luglio il presidente ucraino ha fatto un rimpasto di governo, che ha portato a un nuovo primo ministro, alla rimozione del popolare ministro della Difesa, Mychajlo Fedorov, e alla nomina di Mychajlo Drapaty come nuovo capo delle forze armate al posto del contestato Oleksandr Syrskyi.

Da febbraio i servizi segreti esterni erano guidati ad interim dal generale Oleh Luhovskyi. Zelensky ha detto che oltre a questo incarico, Umerov guiderà la delegazione ucraina nei negoziati trilaterali con Stati Uniti e Russia e lavorerà per ottenere accordi di difesa con alcuni paesi del Medio Oriente.