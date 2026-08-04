Diciassette migranti sono morti in un naufragio vicino alle coste delle isole Baleari, nel mar Mediterraneo occidentale

Nella notte tra lunedì e martedì diciassette persone migranti sono morte in un naufragio vicino alle coste delle isole Baleari, nel mar Mediterraneo occidentale. Lo hanno raccontato due migranti provenienti dall’Africa nord-occidentale che erano sulla barca con loro e sono stati salvati intorno alle 3 di notte a sud ovest dell’isola di Palma di Maiorca, la più grande delle Baleari. I corpi dei migranti morti non sono ancora stati ritrovati. La barca era partita dall’Algeria ed era alla deriva da quindici giorni. È uno dei naufragi con il maggior numero di vittime su questa rotta, che sta diventando una delle più pericolose tra quelle che raggiungono la Spagna.

L’ong per i diritti dei migranti Caminando Fronteras, in un report sui primi cinque mesi del 2026, ha scritto che le morti documentate di persone migranti sulla rotta dall’Algeria alle Baleari sono state 507, in aumento del 54,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.