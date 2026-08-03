È stato trovato il corpo di una quarta persona morta nel crollo della palazzina a Messina: altre due sono ancora disperse

Lunedì è stato trovato il corpo di una quarta persona morta nel crollo di una palazzina nel quartiere di Pistunina, a Messina, in Sicilia. Tre erano già stati recuperati tra venerdì e sabato, mentre si stanno ancora cercando due dispersi. La procura di Messina sta indagando su tre persone per disastro colposo, omicidio colposo plurimo e rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro.

L’edificio è crollato giovedì pomeriggio per cause ancora non certe. Aveva tre piani, con appartamenti, un supermercato e alcune attività commerciali al piano terra: qui erano in corso alcuni lavori di ristrutturazione. All’inizio era stato ipotizzato che il crollo fosse legato allo scoppio di una bombola del gas, ma adesso si sta valutando la possibilità di un cedimento strutturale dell’edificio, forse provocato dai lavori. Nel crollo erano state ferite gravemente cinque persone.