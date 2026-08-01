È stato trovato il corpo di un’altra persona dispersa nel crollo di una palazzina a Messina

Sabato è stato trovato il corpo di un’altra delle sei persone disperse nel crollo di una palazzina nel quartiere di Pistunina, a Messina, in Sicilia. Venerdì erano già stati recuperati i corpi di una donna e di un uomo. Le ricerche degli altri dispersi proseguono, mentre la procura di Messina ha iscritto tre persone nel registro degli indagati per disastro colposo e omicidio colposo plurimo.

L’edificio aveva tre piani, con appartamenti e un supermercato e alcune attività commerciali al piano terra, e qui erano in corso alcuni lavori di ristrutturazione. Era crollato giovedì pomeriggio e ancora la causa non è certa: inizialmente era stato ipotizzato lo scoppio di una bombola del gas, mentre ora si sta valutando un eventuale cedimento strutturale dell’edificio, forse provocato dai lavori di ristrutturazione. Cinque persone erano state ferite.