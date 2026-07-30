Cinque persone sono rimaste gravemente ferite per il crollo di un edificio a Messina

Giovedì pomeriggio un edificio di tre piani è crollato nel quartiere di Pistunina a Messina, in Sicilia: ci sono almeno cinque persone ferite gravemente e altre sono disperse, anche se non è chiaro quante. La palazzina ospitava sia appartamenti che negozi e al piano terra erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Non è ancora noto il motivo del crollo. Il sindaco della città, Federico Basile, ha detto che potrebbe essere stato causato dall’esplosione di una bombola di gas.