Sono stati ritrovati i corpi di due delle sei persone disperse nel crollo di una palazzina a Messina

Tra la giornata e la notte di venerdì sono stati ritrovati i corpi di due delle sei persone disperse nel crollo di una palazzina nel quartiere di Pistunina a Messina, in Sicilia: sono una donna e un uomo, e le ricerche proseguiranno sabato. L’edificio aveva tre piani, con appartamenti e un supermercato e alcune attività commerciali, e qui erano in corso alcuni lavori di ristrutturazione. Era crollato giovedì pomeriggio e ancora la causa non è certa: inizialmente era stato ipotizzato lo scoppio di una bombola del gas, mentre ora si sta valutando un eventuale cedimento strutturale dell’edificio, forse provocato dai lavori di ristrutturazione. Cinque persone erano state ferite.