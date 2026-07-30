Il governo polacco dice che un missile caduto sul suo territorio potrebbe essere russo

Il primo ministro polacco Donald Tusk ha detto che, nella notte tra mercoledì e giovedì, un oggetto non identificato ha violato lo spazio aereo della Polonia, cadendo in un campo vicino al paesino di Tarnawa-Kolonia. Tusk ha aggiunto che, secondo le prime rilevazioni, probabilmente era un missile russo. Nella notte ci sono stati estesi attacchi aerei russi sull’Ucraina: Tarnawa-Kolonia si trova a una cinquantina di chilometri sia dal confine con l’Ucraina sia da Lublino, la città polacca dove mercoledì Tusk ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

L’impatto ha creato un cratere largo una decina di metri, senza causare feriti.

Nelle prime dichiarazioni Tusk ha parlato dell’ipotesi di «un missile balistico Kh-101», lo stesso citato dal governo ucraino, anche se quel modello è un missile da crociera (che sono più piccoli, più lenti ma più precisi di quelli balistici). Il governo polacco ha aperto un’indagine. Non sarebbe la prima volta che la Russia viola lo spazio aereo della Polonia, un paese della NATO: uno dei casi più recenti è stata un’incursione di droni del settembre del 2025. Nel novembre del 2022 invece era stato un missile dell’antiaerea ucraina, lanciato per intercettarne uno russo, a cadere nella cittadina di Przewodów uccidendo due persone.