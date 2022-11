Non è ancora chiaro da dove sia arrivato il missile esploso in Polonia

Dopo diverse ore dall’esplosione che ha colpito un impianto per la produzione di cereali nella cittadina polacca di Przewodów, vicinissima al confine con l’Ucraina, non è ancora chiaro cosa sia successo, né quali siano le responsabilità russe sull’accaduto. Ci sono diverse ipotesi ancora valide, su cui stanno indagando le autorità polacche e non solo: che l’esplosione sia stata causata da uno o più missili sparati dalla Russia, intenzionalmente o meno, che sia stata provocata da resti di missili russi sparati verso l’Ucraina e intercettati da sistemi difensivi ucraini, o che siano resti di missili ucraini sparati per intercettare i missili russi diretti verso le città ucraine.

Nella notte tra martedì e mercoledì il ministro degli Esteri polacco ha detto che i resti trovati a Przewodów sembrerebbero di «fabbricazione russa»: un’informazione non risolutiva, visto che l’Ucraina ha in dotazione il sistema antiaereo S-300 (usato per intercettare missili avversari) di fabbricazione russa. Il presidente americano Joe Biden, che per ora è stato molto cauto nelle sue dichiarazioni sull’accaduto, ha detto che dalle informazioni preliminari a disposizione sembrerebbe improbabile che il missile sia arrivato dalla Russia.

Capire esattamente cosa sia successo è importante non solo per definire le responsabilità dell’esplosione, nella quale sono state uccise due persone, ma anche perché la Polonia è un paese membro della NATO, che nell’articolo 5 del suo trattato fondativo prevede un meccanismo automatico di mutua difesa: significa che se uno stato membro viene attaccato, e tutti gli altri riconoscono che c’è stata un’aggressione, allora i paesi membri sono obbligati a intervenire in difesa dell’aggredito (in questo caso contro la Russia). Per il momento non sembrano esserci comunque i presupposti per invocare l’articolo 5 e i governi occidentali stanno facendo commenti molto prudenti.

Fonti citate da Reuters sostengono che sia stato invece invocato l’articolo 4 del trattato fondativo della NATO, che prevede che ciascuno dei paesi membri possa convocare una riunione d’urgenza fra tutti i membri «ogni volta che l’integrità territoriale, l’indipendenza politica o la sicurezza di una delle parti fosse minacciata». Una riunione degli ambasciatori dei paesi membri della NATO si terrà oggi a Bruxelles.

Diversi leader dei paesi della NATO si sono incontrati martedì sera a Bali, dove è in corso il G20, per parlare dell’esplosione. È stato proprio al termine dell’incontro che Biden ha detto di avere informazioni che contrastavano con l’ipotesi del missile lanciato dalla Russia: «Non voglio dirlo fino a quando non avremo indagato completamente, ma è improbabile, in base alla traiettoria, che sia stato lanciato dalla Russia», ha detto.

Dopo avere inizialmente sostenuto che il missile fosse stato sparato dalla Russia, l’agenzia di stampa Associated Press, considerata tra i media più affidabili a livello internazionale, ha scritto che «funzionari del governo degli Stati Uniti» rimasti anonimi pensano ora che l’esplosione in Polonia sia stata causata da missili ucraini lanciati per intercettare un bombardamento russo verso città ucraine. Anche Associated Press ha specificato che sono affermazioni basate su informazioni preliminari.

Martedì sera, intanto, il ministero della Difesa russo aveva negato che ci fossero stati attacchi russi «contro obiettivi vicini al confine tra Ucraina e Polonia» e aveva detto che sostenere il contrario fosse «una deliberata provocazione che ha l’obiettivo di far degenerare la situazione». Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva pubblicato un video in cui dava per certa l’ipotesi dei missili russi.