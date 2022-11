Due missili russi hanno colpito una cittadina polacca, dice Associated Press

Nel tardo pomeriggio di martedì ci sono state delle esplosioni nella cittadina polacca di Przewodów, poco al di là del confine con l’Ucraina. Secondo una fonte d’intelligence americana citata dall’agenzia di stampa Associated Press, considerata generalmente molto affidabile, le esplosioni sarebbero state causate da due missili russi, non si sa se sparati intenzionalmente o meno verso la Polonia, e avrebbero ucciso due persone. La notizia va presa con estrema cautela, anche perché nessuna fonte ufficiale l’ha confermata, nonostante qualche informazione in più stia arrivando dalla stampa locale, in particolare dalla radio polacca ZET, che però ha parlato di «resti di missili» diretti in Ucraina che sarebbero stati intercettati dagli ucraini e sarebbero finiti su Przewodów (quindi i missili non sarebbero stati sparati intenzionalmente verso la Polonia).

Il portavoce del governo polacco, Piotr Müller, ha annunciato la convocazione di una riunione di emergenza del comitato per le questioni di sicurezza nazionale, che probabilmente cercherà di capire qualcosa in più su quanto successo e deciderà cosa fare. Per il momento ha parlato solo di una «situazione di emergenza», senza dare ulteriori dettagli.

Le esplosioni sono avvenute durante un intenso bombardamento russo verso le città ucraine, iniziato proprio durante il primo giorno di incontri ufficiali del G20 a Bali, in Indonesia, dove è presente anche il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. Uno dei temi di cui si sta discutendo al G20 è proprio la guerra in Ucraina. Non è ancora chiaro se le esplosioni in Polonia siano legate ai bombardamenti russi in Ucraina, ma l’ipotesi al momento sembra probabile e non può essere scartata.

Il ministero della Difesa russo ha negato che ci siano stati attacchi russi «su obiettivi vicini al confine tra Ucraina e Polonia» e ha detto che gli annunci che sostengono che i missili russi abbiano colpito accidentalmente la Polonia sono «una deliberata provocazione con l’obiettivo di inasprire la situazione». È una dichiarazione che in questo momento non ha un gran valore per capire cosa sia realmente accaduto, va presa più che altro come l’ennesimo tentativo russo di scaricare la colpa delle sue azioni militari su altri paesi.

L’incidente sta provocando molte preoccupazioni perché la Polonia, a differenza dell’Ucraina, è membro della NATO, che nell’articolo 5 del suo trattato fondativo prevede un meccanismo automatico di mutua difesa: significa che se uno stato membro viene attaccato, tutti gli altri sono obbligati a intervenire in sua difesa. In altre parole, il timore è che la guerra si possa allargare anche al di fuori dell’Ucraina.

Al momento comunque non ci sono segnali che possa succedere una cosa del genere: per avere informazioni in più bisognerà probabilmente aspettare ulteriori conferme dell’accaduto.

Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pubblicato un video in cui dà per certo che si tratti di missili russi che hanno colpito la Polonia e «il territorio della NATO», parlando di «significativa escalation». Anche le sue parole non sono da prendere come ufficiali e definitive: è un tentativo di presentare l’accaduto come un attacco intenzionale della Russia per spingere la NATO a intervenire in difesa dell’Ucraina.

Zelensky: “Terror is not limited to our national borders. Russian missiles hit Poland. … To fire missiles at NATO territory. This is a Russian missile attack on collective security! This is a very significant escalation. We must act.” pic.twitter.com/0T85fpEqLS — Christopher Miller (@ChristopherJM) November 15, 2022

