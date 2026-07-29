È morto Glen Hansard

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Glen Hansard, cantautore irlandese che dopo una lunga carriera diventò famoso nel 2007 per la canzone vincitrice del premio Oscar “Falling Slowly”, è morto a 56 anni a causa di un incidente in moto a Lucan, un sobborgo di Dublino. La polizia ha detto che è successo alle 4.30 di questa mattina, e che l’incidente non ha coinvolto altri veicoli.

Prima con la band dei Frames e poi con i dischi solisti, Hansard era diventato uno dei musicisti folk europei più amati degli ultimi decenni. Aveva un successo particolare in Italia, dove aveva in programma quattro concerti a dicembre.

Hansard era nato nel 1970 a Ballymum, un sobborgo a nord di Dublino, la città in cui cominciò a suonare prima come musicista di strada e poi con i Frames, la band folk rock che fondò e con suonava ancora oggi. A 21 anni partecipò alla celebre commedia musicale The Commitments nel ruolo del chitarrista della band protagonista del film, ottenendo una prima notorietà fuori dall’Irlanda.

Dopo i dischi pubblicati coi Frames negli anni Novanta, negli anni Duemila cominciò la sua carriera solista, che ebbe una svolta nel 2007 quando la canzone che scrisse e cantò insieme alla cantautrice ceca Markéta Irglová per il film Once vinse il premio Oscar e insieme la cantarono durante la premiazione. Negli anni aveva collaborato con altri musicisti, come gli U2 ed Eddie Vedder dei Pearl Jam. Il suo ultimo disco, All That Was East Is West of Me Now, era uscito nel 2023.

Hansard aveva un rapporto speciale con l’Italia e in particolare con la città di Lucca, in Toscana, doveva aveva costruito una forte rete di amicizia e dove teneva spesso concerti piccoli, intimi e molto apprezzati. Il video di “There’s No Mountain”, una sua canzone del 2023, era ambientato tra Lucca e Ferrara. Nello stesso anno Hansard aveva suonato al concerto organizzato dal Post a Peccioli.