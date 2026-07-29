Dieci donne hanno accusato Jared Leto di molestie sessuali

La BBC ha pubblicato un documentario con le testimonianze di dieci donne che accusano Jared Leto, attore e cantante dei Thirty Seconds to Mars, di averle molestate o di aver abusato sessualmente di loro, in diversi casi quando erano minorenni. Si intitola Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret, ed è stato pubblicato mercoledì. I fatti raccontati dalle donne intervistate dalla BBC risalgono al periodo compreso tra il 2002 e il 2016, quando Leto aveva tra i 30 e i 44 anni.

Isabel, una delle donne intervistate, ha detto di essere stata aggredita da Leto nel bagno di un albergo quando aveva 17 anni. I due si erano incontrati nel negozio di Las Vegas in cui lei lavorava. Leto le lasciò l’indirizzo di «uno squallido motel», e lei lo raggiunse pensando che poi sarebbero andati altrove. Una volta entrata nella stanza, Isabel si sedette sul letto mentre lui si preparava. Poi Leto la fece entrare in bagno mentre faceva la doccia: iniziò a baciarla, le prese la mano e la usò per masturbarsi; a quel punto lei si allontanò, chiedendo di andarsene. Leto si coprì con un asciugamano, uscì dal bagno, controllò che non ci fosse fosse nessuno nei paraggi e la lasciò uscire.

Un’altra donna ha raccontato di aver avuto un rapporto sessuale con Leto in California, quando lei aveva 17 anni e Leto 34. Accadde nel 2006, durante un concerto dei Thirty Seconds to Mars, quando fu avvicinata da un collaboratore di Leto che si fece dare il suo numero.

In quell’occasione l’attore avrebbe «minimizzato» il fatto che nello stato l’età del consenso fosse fissata a 18 anni. «Ha semplicemente scrollato le spalle, come se non gli importasse più di tanto».

Taylor, la terza intervistata, ha raccontato che nel 2005 Leto chiese a una guardia di sicurezza di accompagnarla nel suo camerino dopo averle rivolto un commento osceno durante una sessione di autografi. Aveva 14 anni, e si trovava a un concerto dei Thirty Seconds to Mars insieme alla madre.

Durante una sessione di autografi Taylor chiese a Leto di firmarle il braccio, ma lui decise arbitrariamente di firmare all’altezza del seno. «Poi ha ordinato alla sua guardia del corpo di portarmi nel backstage, non mi ha neppure chiesto se volessi andare», ha raccontato. La madre della ragazza litigò personalmente con Leto per l’accaduto. «Lui la guardò e disse “ha proprio delle belle tette”. Non gliene importava niente».

Etta ha raccontato invece che incontrò Leto in un’agenzia di modelle insieme alla madre nel 2014, quando aveva 16 anni. L’attore finse di interessarsi al suo lavoro, e si fece dare il suo indirizzo email con la promessa di aiutarla. Poi riuscì a ottenere il suo numero, e cominciò a telefonarla con una certa insistenza. «Mi faceva domande come “sei vergine?” “Hai qualche perversione?”. Almeno una volta ha accennato alla possibilità di fare sesso».

A un certo punto Leto le chiese il permesso di dare il suo numero a un amico, lasciando intendere che potesse agevolare la sua carriera. Lei acconsentì. L’uomo (che si faceva chiamare Christian) iniziò a chiamarla spessissimo per proporle di girare film porno, dicendole che non gli importava che fosse minorenne. Etta ha detto che Christian aveva una voce molto simile a quella di Leto, e che molto probabilmente era proprio lui. Dopo quei fatti gli avvocati di Leto le proposero di firmare un accordo di riservatezza per impedirle di parlare della sua relazione con Leto, ma lei rifiutò di firmarlo. Il documento è stato visto dalla BBC.

Le altre donne hanno raccontato di aver ricevuto strane telefonate da Leto, sempre a sfondo sessuale e molto insistenti. La BBC ha detto di aver visto foto e scambi di messaggi che risalgono all’epoca dei fatti denunciati, che confermano la veridicità di tutte le testimonianze.

Nel documentario compaiono anche due uomini che hanno lavorato per molti anni con i Thirty Seconds to Mars. Entrambi hanno detto di aver provato un forte disagio per il modo in cui il cantante si rapportava con le sue fan adolescenti, invitandole spesso e volentieri nei backstage, nei camerini o nei suoi studi di registrazione.

Leto ha 54 anni ed ebbe il suo primo momento di grande popolarità tra la fine degli anni Novanta e gli l’inizio degli anni Duemila, grazie ai ruoli in film di successo come La sottile linea rossa, Panic Room, Ragazze interrotte, American Psycho e Requiem for a Dream. Nel 2014 vinse l’Oscar come miglior attore protagonista per la sua interpretazione in Dallas Buyers Club, e due anni dopo interpretò una versione gotica e schizoide di Joker, il principale antagonista di Batman, in Suicide Squad.

Affianca da sempre alla carriera da attore quella da cantante dei Thirty Seconds to Mars, la famosa band di rock alternativo che fondò insieme al fratello Shannon Leto nel 1998: quella di “From Yesterday”, “Kings and Queens” e “Closer to the Edge”.

Non è la prima volta che Leto riceve accuse di questo tipo. Nel giugno del 2025 la testata statunitense Air Mail aveva intervistato 9 donne che sostenevano di aver subito molestie da lui. BBC ha scritto di aver contato più di 120 accuse di molestie nei confronti di Leto, alcune delle quali risalenti a molti anni fa.